THY, temmuz ayı dış hat uçuş takvimini belirledi

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre ara verildikten sonra haziran ayında kademeli olarak başlatılan dış hat uçuşlarıyla ilgili temmuz ayı planı paylaşıldı.
Açıklamada, ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yapılan titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlara tekrar kavuşulduğu belirtilerek, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Temmuz 2020’ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." denildi.
Uçuş takviminin temmuz ayı sonuna kadar uygulanacak seferleri gösterdiği, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe resmi internet sitesindeki ilgili sayfadan paylaşılacağı bildirildi.
THY uçuş takvimine göre İran'ın başkenti Tahran'a 16 Temmuz'dan itibaren sefer planlandı. THY, ayrıca 1 Temmuz'da ABD'de New York, 26 Temmuz'da Houston ile 4 Temmuz'da Çin'in Guangzhou kentine de uçuş yapmayı amaçlıyor.
Yolcular, THY'nin uçuş takvimine "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" adresinden ulaşabiliyor.
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