THY Teknik, Türkiye'nin en büyük uçak üs bakım hangarlarını hizmete sundu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı’nda yer alan uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaatını tamamladı. Böylece, İstanbul Havalimanı’nda yer alan ilk üs bakım hangarları müşterilerin hizmetine sunuldu.
Türkiye’nin en büyük hangarları olma özelliğini taşıyan, 60 bin metrekare kapalı alana sahip tesis aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verebilen yeni üs bakım hangarları, THY Teknik AŞ’nin rekabet gücünü daha da artıracak.
Su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılayacak olan hangarlar, enerji ihtiyaçlarını da güneş enerjisinden sağlayacak. Ayrıca yarı geçirgen polikarbonat paneller sayesinde güneş ışığından daha uzun süre faydalanılmasına imkân sağlayan hangarların ısıtılmasında da bakıma alınan uçakların depolarında bulunan ve hangara alınırken boşaltılması gereken yakıtlar kullanılacak.
Son teknoloji sistem ve ekipmanlarla donatılmış tesis içi ve çevresindeki tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleriyle yönetilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, sundukları havacılık teknik hizmetlerini yeni yatırımlarla daha ileri seviyelere taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemiz sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma noktasında kararlıyız. Dünyanın ve sektörümüzün içinde bulunduğu bu zor günlerde kabiliyetlerimiz ve kapasitemizdeki artışın bu taahhüdümüzü desteklediğini düşünüyorum. Yapımını tamamlayarak ilk uçak bakımlarını gerçekleştirdiğimiz üs bakım hangarlarımızla önemli bir büyüme sağladık. Çevre dostu yapılardan oluşan bakım kompleksimizde bütün fazların tamamlanmasıyla 45 uçağa aynı anda bakım hizmeti sunabileceğiz."
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan, "Çelikten kanatlarıyla devasa boyutları olan uçaklarımızın da ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. THY Teknik AŞ, uçaklarımıza konforlu ve güvenli seyahatiniz için dünyanın en büyük üs bakım hangarlarından birini inşa etti. Ülkemiz havacılığına hayırlı olsun." açıklaması yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!