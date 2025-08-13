Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel THY Teknik AŞ'nin uçak bakım teknisyeni iş kazasında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        THY Teknik AŞ'nin uçak bakım teknisyeni iş kazasında hayatını kaybetti

        Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak bakım atölyesinde meydana gelen iş kazasında teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 17:41 Güncelleme: 13.08.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY Teknik AŞ'nin uçak bakım teknisyeni iş kazasında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknisyen Yusuf Altun'un iş kazasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Üstün, "İştirak şirketimiz THY Teknik AŞ'nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesi'nde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

        Üstün, kazanın ardından kapsamlı bir inceleme başlatıldığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Habertürk Anasayfa