THY'den yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) uyguladığı SAFA (Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimleri) programında 2021 yılını başarı ile tamamladı. Avrupa’daki 57 meydanda 38 sivil havacılık otoritesi tarafından 74 denetim geçiren THY bu denetimlerde sıfıra yakın (0.054 bulgusuzluk) bir oran ile Avrupa’nın en başarılı havayolu şirketleri arasında yer aldı. Bu oran uçuş emniyeti üzerinde sürekli geliştirmeler yapan Türk Hava Yolları’nın bugüne kadar ortaya koyduğu en başarılı performans oldu.
Türkiye’nin de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü öncülüğünde tam üye statüsünde olduğu, Avrupa Birliği ülkelerinde yabancı havayolu şirketlerinin denetlendiği program uçuş emniyetinin sürdürülebilirliğini ve ölçülerek izlenebilmesini amaçlıyor. Uçakların kalkış öncesi ve uçuş sonrasında ulusal ve uluslararası mevzuatlar referans alınarak 500’e yakın gereklilik maddesiyle geniş kapsamlı denetlendiği programda Türk Hava Yolları EASA ortalamasından da (0.44 bulgusuzluk oranı) çok daha üstün bir sonuç elde etti.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 2021 yılı SAFA denetim sonucu ile ilgili “Dünyanın 128 ülkesinden her gün yüzbinlerce kişi sevdikleriyle buluşmak için çıktıkları yolculukta Türk Hava Yolları’na güveniyor. Türk Hava Yolları olarak biz de seyahatin her aşamasını kusursuz bir şekilde planlayarak bu güvenin karşılığını misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu çabanın bir sonucu olarak SAFA programı 2021 yılı denetimlerini Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarı ile tamamladık ve güvenilir havayolu kimliğimizi bir kez daha kanıtladık. Misafirlerimizin seyahat konforu ve uçuş emniyetini her gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.
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