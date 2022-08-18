"AİLEMİZE YENİ ÜYELER KATIYORUZ"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Gökyüzündeki yükselişimizde kilit rol oynayan, dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan ailemize yeni üyeler katıyoruz. Şirketimize katılacak yeni pilotlarımızın bizi hedeflerimize, misafirlerimizi ise sevdiklerine güvenle uçuracağından eminiz." ifadelerini kullandı.

THY, yeryüzünde ve gökyüzünde görevli 65 bin çalışanıyla Türkiye'nin istihdam gücüne katkı sağlarken, küresel havacılık endüstrisindeki pazar payını artırmaya da devam edecek.