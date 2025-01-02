THY, Orthmann'ı kadrosuna kattı
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen Alman smaçör Hanna Orthmann'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 02.01.2025 - 16:04 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:04
Türk Hava Yolları (THY) Kadın Voleybol Takımı, Hanna Orthmann'ı renklerine bağladı. Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen Alman smaçör, 2021-2021 yılları arasında da THY kadrosunda yer almıştı.
THY'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Hanna Orthmann’a yeniden ailemize hoş geldin diyor, takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz" denildi.
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