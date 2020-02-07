DHA

Türk Hava Yolları (THY) Ocak ayının trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, iç hatlarda 2 milyon 229 bin yolcu taşıyan THY ile geçtiğimiz ay toplam 5 milyon 648 bin yolcu seyahat etti.

THY'nin geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yolcu doluluk oranları yüzde 80.6'ya çıkarken, transfer yolcu sayısı da 1 milyon 937 bin 617'ye yükseldi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin ücretli yolcu kilometre (ÜYK) rakamı Ocak 2019 döneminde 11.6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 8.6 artarak 12.6 milyar oldu.

Öte yandan, taşınan Kargo-Posta, Ocak 2019 döneminde 112 bin 186 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 8.4'lük artışla 121 bin 605 tona yükseldi.

Şirketin, 354 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 268 uluslararası olmak üzere dünyanın 126 ülkesindeki 318 noktaya uçtuğu kaydedildi.

THY'nin açıkladığı Ocak ayı tarifeli yolcu sayısı ise şu şekilde;

Ortadoğu: 487 bin 604 - yüzde 4.4 artış

Avrupa:1 milyon 756 bin 878 - yüzde 1.3 artış

Uzakdoğu:531 bin 734 - yüzde 0.8 artış

Kuzey Amerika:190 bin 63 - yüzde 0.4 artış

Afrika:316 bin 856 - yüzde 0.5 artış

Orta ve Güney Amerika:48 bin 58 - yüzde 1.8 artış

İç hatlar:2 milyon 249 bin 947 - yüzde 0.2 azaldı