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Türk Hava Yolları (THY) ağustos ayı trafik verilerini açıkladı. Verilerde beklendiği gibi koronavirüs salgınının etkisi görüldü.

THY'den yapılan açıklamaya göre ağustos 2019 döneminde 7.4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 64.6'lık düşüşle 2.6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ağustosta 67.6'yı buldu.

Söz konusu dönemde taşınan kargo-posta miktarı da yüzde 11'lik azalışla 115.960 tona düştü.

Ocak-ağustos döneminde ise toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 düşüşle 19.2 milyona geriledi.