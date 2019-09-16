Türk Hava Yolları’nın ( THY) desteğiyle düzenlenen 3'üncü Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması’na başvurular sona erdi.

FIAP, GPU, UIP gibi uluslararası tanınmış fotoğraf sanatı federasyonları ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (TFSF) çatısı altında bu yıl ‘’Keşfet!’’ temasıyla düzenlenen yarışmaya rekor sayıda başvuru geldiği açıklandı.

Buna göre, dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmaya yaklaşık 12 bin fotoğraf katıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, yarışmanın birincisinin 12 bin dolar, ikincisinin 6 bin dolar ve üçüncüsünün de 3 bin dolar değerinde uçak biletinin sahibi olacağı bildirildi. Yarışmada dağıtılacak toplam ödül ise 70 bin TL olarak açıklanıyor.

Kazananların, 26 Eylül’de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacağı bilgisi paylaşıldı.