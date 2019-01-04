04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Hava Yolları, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar vermişti.
Buna göre THY, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağını filosuna katacak. Airbus 350-900 ile Boeing 787-9 Dreamliner'lardan ilk teslimatların ne zaman yapılacağı da belli oldu.
Yazısında, THY'nin satın alım anlaşması imzaladığı uçakların filoya ne zaman katılacağından da söz eden Aycı, Boeing 787-9 Dreamliner'lardan ilkinin Haziran ayında, Airbus A350-900 model uçaklardandan ilkinin ise ve 2020 yılında filoya katılacağını belirtti.
787-9 Dreamliner, 15 bin 200 km mesafede 280 yolcu taşıyabiliyor. Kompozit malzemeler, 787´nin gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50´sini oluşturuyor. Airbus A350-900 model uçaklar ise 15 bin kilometrelik menzili bulunurken, üç sınıf konfigürasyonu olması halinde 325 yolcu taşıyabiliyor.
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