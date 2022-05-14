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THY Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışıyla Rize-Artvin uçuşlarına başladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK2538 uçuş koduyla havalanan Airbus A330 tipi ''Rize-Artvin''’ isimli uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na indi

14.05.2022 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
THY'nin Rize-Artvin uçuşları başladı
THY'nin Rize-Artvin uçuşları başladı
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AA

''Türk Hava Yolları olarak bugün, ülkemizin küresel havacılık endüstrisindeki yükselişine bir katkı daha sağlıyoruz. Dünyanın kapılarını Anadolu’ya açma ve hava yolunu halkın yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Rize-Artvin Havalimanı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Rize ve Artvin'in doğal güzellikleriyle dünyanın bu güzelliklere olan ilgisini buluşturmayı hedefleyen uçuşlarımız ile bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişine liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese bu yatırım için teşekkür ediyorum."

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN HER GÜN KARŞILIKLI SEFER

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın yedi günü düzenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise saat 15.05’te yapılacak.

​​​​​​​AnadoluJet de Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın 7 günü sefer düzenleyecek.

Uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.30'da, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 16.35’te, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise 18.40'ta yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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