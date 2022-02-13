THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 12 Şubat 1947'de Ankara–İstanbul-Atina rotasını takip ederek uluslararası seferlerine başlayan THY için bu uçuş ay yıldızlı bayrağı yurt dışında ilk kez dalgalandırması dolayısıyla ayrı bir anlam taşıyor.
"TC-ABA" kuyruk kodlu DC-3 tipi uçakla yapılan ilk yurt dışı uçuş, 12 Şubat 1947'de saat 10.00'da Ankara'dan havalanıp İstanbul'daki yolcularını da alarak o dönem ismi "Hassani Airport" olan Atina Havalimanı'na hareket etti. Toplam 2 saat 40 dakika süren ilk yurt dışı uçuşunda dönemin Devlet Hava Yolları Genel Müdürü Osman Nuri Baykal da yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ilk uluslararası uçuşu 75 yıl önce yaptıklarını anımsattı.
Bolat, ay yıldızlı bayrağı ülke sınırları dışına taşıma onurunu ilk kez bundan tam 75 yıl önce Atina'da yaşadıklarını aktararak, "12 Şubat 1947'de yolcularımızı 30 koltuk kapasiteli uçağımız ile iki komşu ülke arasında taşırken bugün milyonlarca misafirimizi kıtaları aşarak sevdiklerine kavuşturuyoruz. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile ağırlamaya, bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
THY'nin Atina uçuşlarının 75. yıl dönümü 12 Şubat'taki İstanbul-Atina uçuşlarında özel anonsla kutlandı. Kabin ekibinin yaptığı anonsta,"Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu olarak bugün ilk yurt dışı uçuş noktamız olan Atina uçuşlarımızın 75. yılını kutluyoruz. Aradan geçen zamanda havacılıkta çok şey değişse de Türk Hava Yolları ailesinin sizinle gökyüzünde buluşmaktan duyduğu heyecan ve mutluluk hep ilk günkü gibi kaldı. Birlikte nice yıllar dünyayı keşfetmeye devam edelim." denildi. Yolcular ise özel anonsa alkışlarla karşılık verdi.
İlk yurt dışı uçuşunu 75 yıl önce 33 uçaktan oluşan filosuyla gerçekleştiren THY, bugün 371 uçaktan oluşan dünyanın en genç filolarından biriyle Atina'ya 4, Selanik'e ise 2 frekans haftalık uçuş gerçekleştiriyor ve bu şehirleri dünyanın diğer 127 ülkesine bağlıyor.
THY'nin Yunanistan'daki ikinci uçuş noktası olan, 2001 yılında ilk kez uçmaya başladığı Selanik seferlerinde ise uçuşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Hava Yollarının kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılına ithafen "TK 1881" uçuş koduyla icra ediliyor.
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