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        Haberler Gündem THY'nin Hamburg seferlerine grev engeli - Güncel haberler

        THY'nin Hamburg seferlerine grev engeli

        Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda perşembe günü gerçekleştirilecek güvenlik personellerinin grevi nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Hamburg-İstanbul seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 00:25 Güncelleme: 06.03.2024 - 00:25
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        THY'nin Hamburg seferlerine grev engeli
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        Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Hamburg meydanda 07 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul.

        İstanbul'dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir" denildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #almanya
        #istanbul
        #Türk Hava Yolları
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