THY'nin 255. destinasyonu Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehri oldu

Kazakistan'ın batısındaki Aktau şehri, bugün itibarıyla THY'nin uçtuğu 255. destinasyon olarak kayıtlara geçti.
THY'nin İstanbul-Aktau-İstanbul seferini yapan uçağı, Aktau Havalimanı’nda törenle karşılandı.
Törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Mangistau Eyalet Valisi Serikbay Trumov, Türkiye’nin Aktau Başkonsolosu Muzaffer Akyıldırım, THY Şube Müdürü Hasan Savaş Erden'in yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı.
Ekici, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıl önce Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla Almatı Uluslararası Havalimanı'na gelen ilk yabancı hava yolu şirketinin THY olduğunu hatırlattı.
Büyükelçi Ekici, "THY, söz konusu tarihten bu yana Almatı ve Nur Sultan'a düzenli seferler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz mayısta da Türkistan'a ilk uçuşunu yaptı. Bugün Aktau'a ilk seferini düzenleyerek Kazakistan'daki uçuş ağını 4'e çıkardı." dedi.
Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehrinin Kazakistan'ın Türkiye'ye en yakın noktası olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:
"Aktau, bir liman kenti. Ticaretin, taşımacılığın geçtiği ve son zamanlarda turizmin de geliştiği bir yer. Şirketlerimizin de yatırımları olduğu önemli merkezlerden biri. Ayrıca Kazakistan hükümeti, burada turizmi geliştirmek istiyor. Bu açıdan da Aktau ve İstanbul arasında hava bağlantısının kurulması önemliydi. İstanbul üzerinden de Aktau tüm dünyaya açılmış oluyor. İki ülke arasında geliş, gidiş artacak. Halklarımızın beşeri ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sunacak."
THY'nin İstanbul-Aktau-İstanbul seferi haftada 2 kez salı ve cuma gerçekleştirilecek.
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