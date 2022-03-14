THY, Minsk uçuşlarını iptal etti

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THY'den yapılan açıklamada, "16 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.