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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY, mayısta 7,2 milyon yolcu taşıdı - İş-Yaşam Haberleri

        THY, mayısta 7,2 milyon yolcu taşıdı

        Türk Hava Yolları (THY), mayısta yüzde 79,8 doluluk oranıyla 7,2 milyon yolcu taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 07:59 Güncelleme: 07.06.2024 - 07:59
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        THY, mayısta 7,2 milyon yolcu taşıdı
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        THY, 2024 yılı mayıs ayına ilişkin trafik ve yolcu verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

        Şirketin mayıs ayına ilişkin trafik sonuçlarına göre, söz konusu ayda 2023'te 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 1,7 azalarak 7,2 milyon oldu.

        THY, arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini 2023 yılının yüzde 7,3 üzerine çıkardığı bu ayda yüzde 79,8 doluluk oranına ulaştı.

        Mayıs 2024 trafik sonuçlarına göre, THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 79,3, iç hat doluluk oranı ise yüzde 84,2 olarak gerçekleşti.

        Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2023 döneminde 2,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,6 artarak 2,5 milyon olarak gerçekleşti.

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        Toplam AKK, Mayıs 2023 döneminde 19,9 milyar iken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 7,3 artarak 21,3 milyara ulaştı.

        Taşınan kargo yüzde 28,8 arttı

        Taşınan kargo ve posta hacmi Mayıs 2023 döneminde 135,4 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 28,8 artarak 174,4 bin ton olarak kaydedildi.

        THY yılın ilk 5 ayında 32,8 milyon yolcu misafir etti

        Bu yılın Ocak-Mayıs 2024 trafik sonuçları değerlendirmesine göre THY, 2023 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 5,7 artırarak toplam 32,8 milyon yolcu taşıdı.

        Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Mayıs 2023 döneminde 11,8 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7 artarak 12,6 milyon olarak gerçekleşti.

        Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Mayıs döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 80,4 oldu. Bu dönemde THY'nin yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,8'e ulaştı.

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        Toplam AKK 2024 yılının ilk 5 ayında yüzde 10,8 artarak 100 milyar oldu. Bu oran geçen yıl aynı dönemde 90,3 milyardı.

        Ocak-Mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2023 yılında 609,2 bin ton iken, 2024 yılında yüzde 33,7 artarak 814,7 bin ton olarak kaydedildi.

        THY'nin mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 456 oldu.

        * Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.

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