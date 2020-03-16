THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya Twitter'dan yaptığı paylaşımda yarından itibaren İngiltere'nin başkenti Londra'dan Türkiye'ye ek seferler konulduğunu duyurdu.

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