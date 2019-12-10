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Türk Hava Yolları (THY),geçen ay yüzde 82,3'lük doluluk oranına ulaştı. Kasım 2019 trafik değerlendirmesine göre, THY, geçen ay yüzde 82,3'lük doluluk oranına ulaştı. Kasımda taşınan yolcu sayısı, yüzde 3,7 artarak 5,7 milyon oldu.

Dış hat doluluk oranı bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 81 civarında gerçekleşirken, bu yıl söz konusu oran yaklaşık yüzde 82 oldu. İç hat uçuşların doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 84 olarak gerçekleşirken, bu yıl yüzde 85'in üzerine çıktı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,3'lük, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yüzde 11,5'lik yükseliş gerçekleşti. Toplam dış hat yolcu sayısı da kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.

UZAK DOĞU, AVRUPA, AFRİKA VE KUZEY AMERİKA'YA YOLCU SAYILARI ARTTI

Önemli bölgelerden Uzak Doğu, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika yolcu sayıları da geçen ay artarak sırasıyla yüzde 11,5, yüzde 8,9, yüzde 8,2 ve yüzde 6,8 yükseldi.

Kasım ayında taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 seviyesinde artış gösterdi. Kargodaki bu büyümeye yüzde 14,8 ile Uzak Doğu, yüzde 10,1 ile Avrupa ve yüzde 4,7 ile Kuzey Amerika katkı sağladı.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YOLCU SAYISI 68.8 MİLYON OLDU

Ocak-Kasım 2019 trafik sonuçları değerlendirmesine göre, bu dönemdeki yolcu sayısı yaklaşık 68,8 milyon olarak kaydedildi.

Söz konusu dönem içerisinde toplam yolcu doluluk oranı yüzde 81,7 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81 seviyesinde olurken, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 86,3 seviyesine ulaştı.

Yılın 11 ayında dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 4,6'lık artış yaşanırken, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında da yüzde 2,2 yükseliş kaydedilerek 18 milyon yolcuya erişildi.

Ocak-Kasım 2019'da toplam taşınan kargo ve posta ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 1,4 milyon tona çıktı.

"RAKAMLARIMIZ, ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DE ARTIŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, bayrak taşıyıcı hava yolunun başarılı trafik sonuçlarından duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni evimize geçişin hemen sonrasında doğal bir adaptasyon süreci yaşayacağımızın, ancak yolcularımızın da anlayışı ile bu süreci yönetebilecek ve optimum sürede bertaraf edebilecek kapasite ve kabiliyete sahip olduğumuzun altını birçok kez çizmiştik. Geçtiğimiz 6 aylık süreçte, her geçen ay daha da artış gösteren rakamlarımız, kasım ayında belirgin bir yükseliş sergileyerek bu sözümüzün somut bir ispatı oldu. Önümüzdeki süreçte de artış eğilimini sürdürecek rakamlarımız ile değerli yolcularımızı Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor olacağız."