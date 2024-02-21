THY 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

THY geçtiğimiz sene, uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5 bin 134 çalışanı işe aldı. Bu sene de yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Ancak alımların ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.