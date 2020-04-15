THY kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir Kovid-19 tedavisi görüyordu.

Tedavisi için donör arandığı duyurulan Gündoğdu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "Rahmet-i Rahman’a kavuşan Kaptanımız, Serdar Gündoğdu'ya yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm üyelerimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.