THY kanatlarını doğa için açıyor - İSTANBUL

AA

THY Basın Müşavirliği açıklamasında, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na göre şirketin, geçen yıl hem çevreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı, pandemi krizi öncesinde sürdürülebilir büyüme ve karlılık stratejisini başarıyla uygulayarak 74,3 milyon yolcu taşıdığı 2019'da, iklim değişikliğiyle mücadele ve yakıt verimliliğini artırma konularına da odaklandığı belirtildi.Yaklaşık 60 bin kişilik THY ailesinin de Çevre Bilinci eğitimleri aldığı vurgulanan açıklamada, 2019'da 63 futbol sahası kadar toprak, 7 bin 935 adet ağaç ve 784 adet olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda su kurtarıldığı kaydedildi.- “Doğadan ayrı kaldığımız zaman mutlu değiliz”THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da şirketin sürdürülebilirlik performansıyla ilgili şunları kaydetti:"Salgın sürecinde gördük ki keşfedemediğimiz, doğadan ayrı kaldığımız zaman mutlu değiliz. Dünyanın en çok ülkesini uçuş ağında bulunduran havayolu olarak gelecek nesillerin de dünyamızın doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde keşfedebilmesini önemsiyoruz. Sahip olduğumuz bu eşsiz çevreyi korumak için iklim değişikliğiyle mücadele ediyor, yakıt verimliliğimizi artırarak karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik pek çok inisiyatif alıyoruz. Yeni teknolojilere yatırım yapıyor, filomuzu genç ve yakıt verimliliği yüksek, çevreye duyarlı uçaklarla donatıyoruz. Gelecek yıllarda da misafirlerimize konforlu ve sağlıklı bir seyahat ortamı sunarken tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çerçevede gerçekleştirmeye odaklanacağız. THY Teknik AŞ 2019'da yılında önemli bir geri dönüşüm başarısı sergileyen tehlikeli atıkları geri dönüştürerek 63 futbol sahası kadar (12 adet B737-800 hacmine eş atık) toprak kurtarırken, tehlikesiz atıkların dönüşümü ile de 3 bin 648 ağacın kesilmesini önledi. Atık yönetim sistemi sayesinde makine ve uçak yağlarının doğal su kaynaklarına karışmasını önleyen THY Teknik AŞ böylece 784 adet olimpik yüzme havuzu kadar suyu kirlenmekten korudu. Bunun yanı sıra kimyasalların depoya giriş çıkışını denetleyen RFID sistemi geliştirilerek atık kimyasal miktarının azaltılmasına katkı sağlandı."Uçak içi ikramlarda çevreye ve doğaya zarar vermeyecek ürünlerin tercih edildiği aktırılan açıklamada, "Çocuk misafirlere sunulan tahta oyuncaklar endüstriyel kullanım amaçlı ağaçlardan üretilirken, ikramların ambalajlarında nişasta bazlı doğaya hızla karışan ürünler tercih edildi." denildi.2019'da biyoambalaj kullanımı sayesinde 176 ton plastik kullanımının önüne geçildiği, tarak ve ayakkabı çekeceğinin seyahat kitlerinden çıkartılarak 105 bin kilogram plastik atığın engellendiği bildirilen açıklamada, "Tüm seyahat ve oyuncak setleri, dış ambalaj poşeti olmadan servis edilerek toplam 15 milyon 229 bin 348 adet poşet kullanımdan kaldırıldı. 145 bin 743 kg tekstil atığı, lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla yeniden tekstil ürününe dönüştürüldü." ifadelerine yer verildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Sıfır Atık prensibinin etkin uygulanması için İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya ve diğer dış istasyonlarındaki masa altı çöp kutularını kaldırğldı. Çalışanların, çöplerini yeni yerleştirilen 3 bine yakın iç ve dış atık toplama kutularına atmaları konusunda farkındalık oluşturuldu. Ham maddesi cam, plastik ve kağıt olan çöplerin kaynağında ayrıştırılmasıyla 2019'da 5 bin 624 kg cam (6.750 kg cam ham madde tasarrufu),67 bin 784 kg plastik (1.085 adet varil petrol tasarrufu) ve 252 bin 167 kg kağıt (bu miktarda kağıt için 4 bin 287 ağacın kesilmesi gerekirdi) geri dönüşüme kazandırıldı. THY'nin havayolu şirketlerine yer hizmetleri sunan iştiraki TGS, İstanbul Havalimanı’nın apron bölgesindeki elektrikli araçlarıyla önemli işlere imza atıyor. Uçakları hareket ettiren ve bagajları taşıyan küçük araçlar arasında elektrikli olanların sayısı gün geçtikçe artıyor. 2019 yılı itibarıyla 8 tane Pushback cihazı, 291 tane bagaj traktörü, 11 tane forklift ve 14 tane kamyonet elektrikle çalışıyor. İstanbul Havalimanı’nın apron büyüklüğü nedeniyle önemli bir yakıt tasarrufu sağlanıyor."- Turkish Cargo, depresyondaki 4 sirk aslanını özgürlüğe taşıdıTHY'nin kargo markası Turkish Cargo'nun ise gerçekleştirdiği nesli tükenmekte olan hayvan taşımaları ile doğal hayatın korunmasına katkıda bulunduğu dile getirilen uyor. Doğal yaşamı korumak için birçok uluslararası deklarasyona imza atan marka #MissionRescue adlı proje ile sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği taşımalarını hayvanlara gökyüzünde ideal ortamı sağlayarak icra ediyor.Turkish Cargo, 2019 yılında hayvan taşımaları kapsamında, depresyondaki 4 sirk aslanının Kiev’den Güney Afrika’ya özgürlük yolculuğunu gerçekleştirdi ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba Dobrila’yı, Sırbistan'daki doğal yaşam alanına taşıdı.- Yakıt tasarrufunda yeni dönemDünyada en genç filoya sahip havayolları şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, 2019'da uyguladığı yakıt tasarrufu uygulamaları ve yeni nesil uçaklarıyla önemli bir yakıt verimliliği sağladı. Filosunu yeni nesil B787-9 ve A321 NEO ile güçlendiren şirket, yeni uçaklarıyla icra ettiği uçuşlarda koltuk başına yüzde 20’ye varan oranda tasarruf gerçekleştirdi. Bayrak taşıyıcı havayolu, yakıt tasarruf uygulamaları ile birlikte 2019 yılında 55 bin 492 ton yakıtı tasarrufu ederek 174.800 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımı engelledi.