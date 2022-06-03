THY'den İtalya uçuşları açıklaması

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, İtalya'ya yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." denildi.

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