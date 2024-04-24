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        Haberler Gündem THY, İstanbul Havalimanı'nda PET LOUNGE kuruyor - Güncel haberler

        THY, İstanbul Havalimanı'nda PET LOUNGE kuruyor

        Türk Hava Yolları, evcil hayvanların uçuş öncesi zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge kuracak. Projenin bu sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 23:04 Güncelleme: 24.04.2024 - 23:05
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        THY'den hayvan dostu proje
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        THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni proje hakkında bilgi verdi.

        Bolat, belli kurallar içerisinde evcil hayvanların uçuşlarda kabinde taşındığını hatırlatarak, “Evcil hayvanınızın ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kg geçmiyorsa ve kafes ebatları 23 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 40 santimetre uzunluk boyutlarını aşmıyorsa, hayvanınızı uçağın kabin bölümünde taşıyabiliyorsunuz. Yeni haber ise şu, bu kriterler üzerine olan ve kabin içinde taşınması maalesef mümkün olmayan dostlarımız da dahil, evcil hayvanlarınızın uçuş öncesindeki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve uygun koşulları sağlamak adına İstanbul Havalimanımızda bir 'PET LOUNGE' üzerinde çalışıyoruz. Bu sene içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz “

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Türk Hava Yolları
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