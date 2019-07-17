THY İstanbul Havalimanı'nda akaryakıt hizmetlerine ortak oluyor

Türk Hava Yolları (THY),İstanbul Havalimanı'nda, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımıyla yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim şöyle; "İstanbul Havalimanı'nda yürütülmekte olan akaryakıt faaliyetleri kapsamında, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır"