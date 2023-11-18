Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem THY iptal seferler listesi! 18 Kasım Cumartesi Türk Hava Yolları iptal edilen uçuşlar hangileri? THY uçuş iptali sorgulama ekranı!

        THY iptal seferler listesi! 18 Kasım THY iptal edilen uçuşlar açıklandı!

        Türk Hava Yolları (THY), Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 18 Kasım Cumartesi günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte, söz konusu günde uçuşu olan vatandaşların merakla araştırdığı iptal olan THY seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 00:36 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          THY'den son dakika açıklaması... İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yaklaşık 18 Kasım Cumartesi günü karşıklık yaklaşık 40 seferin iptal edildiğin duyurdu. İşte, söz konusu açıklamanın ayrıntıları ve THY uçuş iptali ve değişikliği sorgulama ekranı...

        • 2

          THY'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

          AA'da yer alan habere göre THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi. Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

        • 3
        • 4

          AFAD İSTANBULLULARI UYARDI

          Öte yandan AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı

        • 5

          İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Büyük Türkiye fırtınası
        Büyük Türkiye fırtınası
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Habertürk Anasayfa