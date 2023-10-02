THY hangi seferler iptal edildi? İşte 2 Ekim Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY iptal edilen uçuşlar listesi
THY iptal edilen uçuşlar listesi, ülke genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle araştırılıyor. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstü, uçak seferlerini ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Hava Yolları bazı illerdeki seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İşte, 2 Ekim Pazartesi Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY iptal edilen uçak seferler sorgulama ekranı...
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde olumsuz hava koşulları ulaşımı da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları sebebiyle Sivas, Erzurum, Kahramanmaraş ve Antalya gibi illerde bazı uçak seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Duyurunun ardından gözler "THY uçuşlar iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi ve hangi illerde?" sorusuna çevrildi. İşte 2 Ekim Pazartesi Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY iptal edilen uçak seferleri listesi...
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UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.
Yolculara havalimanlarına gelmeden önce THY'nin internet sitesi üzerinden uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulunan Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ HANGİLERİ?
Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.
İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ
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