THY, İngiltere'den tahliye seferi yaptı

Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu.

Uygulama kapsamda, öğle saatlerinde Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen ve belirlenen şartları taşıyan yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı.

İngiltere'deki yolcuları alarak, İstanbul'a hareket eden dönüş uçağındaki yolcuların bilgileri koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı.

Yolcular, uçağın saat 00.30'da inişi ile İstanbul Havalimanı'ndaki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

Sağlık ekipleri yolculardan numune alındı.