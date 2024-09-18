Türk Hava Yolları (THY) avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. Şirket, son olarak bazı Güney Avrupa ülkelerine avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Kampanya kapsamında 17-27 Eylül tarihleri arasında alınan biletlerle vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya seyahat edilecek. Peki, Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası bilet fiyatları ne kadar, hangi ülkelere bilet var, ne zaman bitiyor? İşte 2024 THY indirimli bilet kampanyası detayları...