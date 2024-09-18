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        Haberler Bilgi Ekonomi THY indirimli bilet kampanyası Eylül 2024: Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası hangi ülkelere var, nasıl alınır?

        THY'den ucuz bilet kampanyası! Türk Hava Yolları THY indirimli bilet nasıl alınır, fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Türk Hava Yolları (THY) bir indirimli bilet kampanyası daha hayata geçirdi. Buna göre şirket, bazı ülkelere avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. 17-27 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletlerle vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya seyahat edilebilecek. Peki, Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası hangi ülkelere var, nasıl alınır ve ne zaman bitiyor? İşte, THY indirimli bilet kampanyası hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:25
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        • 1

          Türk Hava Yolları (THY) avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. Şirket, son olarak bazı Güney Avrupa ülkelerine avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Kampanya kapsamında 17-27 Eylül tarihleri arasında alınan biletlerle vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya seyahat edilecek. Peki, Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası bilet fiyatları ne kadar, hangi ülkelere bilet var, ne zaman bitiyor? İşte 2024 THY indirimli bilet kampanyası detayları...

        • 2

          THY’DEN BİR BİLET KAMPANYASI DAHA!

          Türk Hava Yolları (THY), bazı Güney Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası sunuyor.

          Buna göre şirket, bazı Güney Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

          THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, Güney Avrupa'da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

        • 3

          17-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK

          Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler, 17-27 Eylül tarihleri arasında bilet satın alacak.

          Seyahatler ise 5 Kasım 2024-26 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        • 4

          THY İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Balkanlar'da Üsküp ve Priştine'ye 129,

          Saraybosna'ya 149,

          Zagreb, Dubrovnik ve Ljubljana'ya 169,

          Belgrad ve Podgorica'ya 179,

          Güney Avrupa'da Atina'ya 139,

          Malta, Napoli ve Torino'ya 179,

          Roma ve Milano'ya 189,

          Paris'e 209 ve Madrid'e 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edilecek.

        • 5

          VİZESİZ SEYAHAT İMKANI

          THY yolcuları, Belgrad, Podgorica, Tivat, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz seyahat imkanı ile uçabilecek.

        • 6

          Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

          Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

        • 7
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