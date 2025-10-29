Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI 2025: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel THY indirimli bilet kampanyası nerelerde geçerli, nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar?

        THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası! THY indirimli bilet fiyatları ne kadar, hangi uçuşlarda geçerli?

        Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası düzenledi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanya yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, 29-30 Ekim tarihlerinde alacakları biletlerle belirli bir tarih aralığında Türkiye'nin farklı şehirlerine uygun fiyatlarla seyahat edebilecek. Peki, THY indirimli bilet kampanyası hangi şehirlerde geçerli, nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel THY indirimli bilet kampanyası 2025 hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 12:11 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:11
        • 1

          Türk Hava Yolları (THY) avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. Şirket, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümüne özel indirimli bilet kampanyası düzenledi. Buna göre THY, yurt içine 1029 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. 29-30 Ekim tarihlerinde alınan ucuz uçak bileti, belirli bir tarih aralığında geçerli olacak. Kampanya kapsamında 90 bin koltuk satışa sunuldu. Peki, 2025 THY indirimli bilet kampanyası hangi şehirlerde geçerli, bilet fiyatları ne kadar, uçuşlar ne zaman? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel THY indirimli bilet kampanyası detayları...

        • 2

          THY'DEN CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI!

          Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kampanya düzenledi.

          Buna göre şirket, yurt içine 1029 liradan başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Kampanya kapsamında, 90 bin adet koltuk satışa sunuldu.

        • 3

          BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ

          THY'den yapılan açıklamaya göre, indirimli biletler 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde satışta olacak.

          Yurt içi uçuşlar ise 1 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

          Kampanya 26 Aralık 2025-1 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak seyahatleri kapsamayacak.

        • 4

          THY İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 1.029 TL, EkstraFly ücret sınıfında 1.229 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.329 TL'dir.

          Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerli olacak.

          Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.

        • 5

          THY İNDİRİMLİ BİLETLER NEREDEN ALINIR?

          Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
