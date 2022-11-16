THY ile THK'dan yeni işbirliği anlaşması

Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu (THK) ile bir dizi bakım-onarım, yakıt ve eğitim anlaşmaları imzaladı.
Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi (TAFA) ile Türk Hava Kurumu (THK) arasında Selçuk Efes Havalimanı’nın eğitim amaçlı kullanımına ilişkin beş yıllık imzalanan sözleşme kapsamında THY Uçuş Akademisi ve THK Selçuk Efes Eğitim Merkezi, havalimanının tüm hizmetlerinden yararlanma imkânı elde edecek.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya arasında imzalanan anlaşmalara göre; Selçuk Efes Havalimanı’nda konuşlandırılan uçakların, Uçak Hat Bakım ve Arıza Giderme hizmeti THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş tarafından karşılanacak olup, bir uçak motoru da bakım anlaşması kapsamında THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş. ’ye yaptırılacak. Türk Hava Yolları Uçuş Akademisinin (TAFA) Selçuk Efes Havalimanı’nda konuşlandıracağı uçakların AVGAZ 100 LL ve JET A1 yakıtları, Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş’den alınacak. Ayrıca öğrenci eğitimi anlaşmasıyla da 2023 yılı içerisinde, Türk Hava Yolları’nda eğitim alan öğrencilerden bir bölümünün Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nden pilotaj eğitimi almaları sağlanacak.
'GELECEK HEDEFLERİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK'
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat imzalanan anlaşmalara ilişkin; "Ülkemiz havacılığının gelişimi için ciddi gayret sarf eden iki kurum, bugün bir noktada güçlerini birleştiriyor. Türk Hava Kurumu ailesinin Uçuş Akademi’miz ile gerçekleştirdiği bu işbirliği, Türk Hava Yolları’mızın gelecek hedeflerine önemli katkılar sunacaktır. Türk Hava Kurumu’ndan eğitim alacak pilot adaylarımızın da eğitimleri sonrası Bayrak taşıyıcımızın yükselişine katkı sağlayacağından eminiz” dedi.
Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya imzalanan anlaşmalara ilişkin; ‘’Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak kendimizi geliştirmeyi ve havacılığın önemli paydaşlarıyla yolumuza devam etmeyi istiyoruz. Gerek sportif havacılık gerekse de genel havacılığın her alanına ilkokuldan üniversiteye, üniversiteden pilotaj eğitimine kadar daha fazla katkı vermeyi sürdüreceğiz. Milli Havayolumuz ve ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları ile çalışmak bizlere tarifsiz bir güç vermektedir" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!