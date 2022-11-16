THY ile THK'dan yeni işbirliği anlaşması

HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu (THK) ile bir dizi bakım-onarım, yakıt ve eğitim anlaşmaları imzaladı.

Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi (TAFA) ile Türk Hava Kurumu (THK) arasında Selçuk Efes Havalimanı’nın eğitim amaçlı kullanımına ilişkin beş yıllık imzalanan sözleşme kapsamında THY Uçuş Akademisi ve THK Selçuk Efes Eğitim Merkezi, havalimanının tüm hizmetlerinden yararlanma imkânı elde edecek.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya arasında imzalanan anlaşmalara göre; Selçuk Efes Havalimanı’nda konuşlandırılan uçakların, Uçak Hat Bakım ve Arıza Giderme hizmeti THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş tarafından karşılanacak olup, bir uçak motoru da bakım anlaşması kapsamında THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş. ’ye yaptırılacak. Türk Hava Yolları Uçuş Akademisinin (TAFA) Selçuk Efes Havalimanı’nda konuşlandıracağı uçakların AVGAZ 100 LL ve JET A1 yakıtları, Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş’den alınacak. Ayrıca öğrenci eğitimi anlaşmasıyla da 2023 yılı içerisinde, Türk Hava Yolları’nda eğitim alan öğrencilerden bir bölümünün Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nden pilotaj eğitimi almaları sağlanacak.

'GELECEK HEDEFLERİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK'

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat imzalanan anlaşmalara ilişkin; "Ülkemiz havacılığının gelişimi için ciddi gayret sarf eden iki kurum, bugün bir noktada güçlerini birleştiriyor. Türk Hava Kurumu ailesinin Uçuş Akademi’miz ile gerçekleştirdiği bu işbirliği, Türk Hava Yolları’mızın gelecek hedeflerine önemli katkılar sunacaktır. Türk Hava Kurumu’ndan eğitim alacak pilot adaylarımızın da eğitimleri sonrası Bayrak taşıyıcımızın yükselişine katkı sağlayacağından eminiz” dedi.

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya imzalanan anlaşmalara ilişkin; ‘’Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak kendimizi geliştirmeyi ve havacılığın önemli paydaşlarıyla yolumuza devam etmeyi istiyoruz. Gerek sportif havacılık gerekse de genel havacılığın her alanına ilkokuldan üniversiteye, üniversiteden pilotaj eğitimine kadar daha fazla katkı vermeyi sürdüreceğiz. Milli Havayolumuz ve ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları ile çalışmak bizlere tarifsiz bir güç vermektedir" ifadelerini kullandı.