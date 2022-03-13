THY ile AnadoluJet'ten sefer iptali!

AA

Edinilen bilgiye göre, grev kararı nedeniyle her iki havalimanında da uçuş kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda, 14 Mart'ta "TK 1725-1726 İstanbul-Berlin-İstanbul" ve AnadoluJet'in "TK 7728-7729 Sabiha Gökçen-Berlin- Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.

Düsseldorf'daki grev nedeniyle THY'nin "TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7740-7741, 7730-7731 Sabiha Gökçen-Düsseldorf- Sabiha Gökçen" seferleri de yapılamayacak.