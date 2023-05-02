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THY ile airBaltic arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı

Türk Hava Yolları (THY) ile Letonya menşeli airBaltic, ortak uçuş gerçekleştirmek üzere kod paylaşım anlaşmasına imza attı

Giriş: 02.05.2023 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
THY ile airBaltic arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı
AA

Dünya çapında 343 noktaya uçan Türk Hava Yolları (THY) ile Letonya menşeli airBaltic, ortak uçuş gerçekleştirmek üzere kod paylaşım anlaşmasına imza attı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, her iki hava yolu da yolcularına İstanbul-Riga arasındaki direkt uçuşlarda sağladığı ilave frekans ile daha fazla seyahat seçeneği sunulmasını amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, airBaltic ile yapılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek "airBaltic ile yapılan kod paylaşım anlaşmasının, turistik ve iş amaçlı seyahat edecek yolcularımıza fayda sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'den büyüleyici Riga şehrine seyahati teşvik ederken Letonya'dan da daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

airBaltic Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Martin Gauss, THY ile Letonya-Riga ve Türkiye-İstanbul arasındaki yeni uçuşlar kapsamında ortak uçuş anlaşması yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bu ortaklığın yerel Baltık yolcularının, THY'nin dünya çapındaki geniş uçuş ağından faydalanmasını sağlayacağına dikkati çeken Gauss, "Türkiye'deki yerel misafirlere de airBaltic, Avrupa ve ötesindeki çok çeşitli destinasyonları keşfetme imkanı sağlayacak. Birlikte başarılı ve uzun soluklu bir iş birliğini dört gözle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kod paylaşım anlaşması ile THY ve airBaltic, birbirlerinin İstanbul-Riga seferlerine kendi uçuş numaralarını koymasıyla misafirlerine daha esnek seyahat olanakları sağlayacak.

Ayrıca yapılan anlaşma sayesinde, yolculara kesintisiz bağlantı imkanı sunulacağından, iki ülke arasındaki yolcu trafiğinin artırılması hedefleniyor.

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