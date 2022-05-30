THY'den 'uçakta maske' açıklaması

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.

THY Genel Müdürü, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun kalktığını, yurt dışı seferlerde ise maske şartının sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstereceğini belirtti.