AA

Türk Hava Yolları (THY),dün geçici olarak durdurduğu Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri bu akşam yeniden başlatıyor.

Alınan bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle saat 21.00'e kadar tedbiren durdurduğu Irak ve İran'a tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.

THY'nin İran'a ilk seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a icra edilecek.

THY uçaklarının bu iki ülkenin hava sahasını kullanmaya başladığı da bildirildi.