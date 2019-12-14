İHA

THY Euroleague’in 13. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Khimki Moskova’nın sahasında karşılaştığı ALBA Berlin’i 104-87’lik skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan ABD’li basketbolcusu Devin Booker haftanın MVP’si seçildi. Maçta 25 dakika süre alan Booker, 24 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ile mücadele etti.

28 yaşındaki basketbolcu bu performansıyla 36 verimlilik puanı aldı. Booker ilk kez haftanın MVP’si oldu.