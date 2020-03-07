Türk takımlarından 2'de 1

İHA

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. Lider Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 91-79 mağlup ederek 24. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe ise Rusya deplasmanında Khimki Moskova ile mücadele etti. Sarı-lacivertliler parkeden 82-68'lik skorla mağlup ayrıldı ve 15. yenilgisini aldı.

Euroleague'de 28 hafta geride kalırken Anadolu Efes liderliğini sürdürdü. Efes'i 22'şer galibiyetli Real Madrid ile Barcelona takip etti. Ligde 13 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, haftayı 8. sırada tamamladı. Zenit de 8 galibiyet ve averajla son sırada bulunuyor.

Ligin bitmesine 6 hafta kala Anadolulu Efes, Real Madrid, Barcelona, CSKA Moskova ve Maccabi Tel Aviv play-off oynamayı garantiledi.

THY Euroleague'de haftanın toplu sonuçları ise şöyle:

Zenit Saint Petersburg: 76 - Zalgiris Kaunas: 75

Panathinaikos: 66 - CSKA Moskova: 97

Real Madrid: 87 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 78

Valencia Basket: 81 - AX Armani Exchange Milano: 83

BC Khimki Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 68

Anadolu Efes: 91 - Olympiakos: 79

Kızılyıldız: 92 - Maccabi FOX Tel Aviv: 76

FC Barcelona: 83 - Bayern Münih: 80

Baskonia Vitoria-Gasteiz: 73 - ALBA Berlin: 72