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THY Euroleague Final Four ne zaman, hangi tarihlerde? Euroleague Final Four nerede oynanacak?

THY Euroleague'de son şampiyon temsilcimiz Anadolu Efes, bir kez daha güçlü İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu play-offlarda 3-1'le geçerek adını bir kez daha THY Euroleague Final Four organizasyonuna yazdırmayı başardı. Peki, THY Euroleague Final Four ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?

29.04.2022 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
THY Euroleague Final Four ne zaman, hangi tarihlerde? Euroleague Final Four nerede oynanacak?

THY Euroleague'de artık gözler Final Four'a çevrildi. Temsilcimiz Anadolu Efes'in 3. kez üst üste kalmayı başardığı Final Four ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

THY FINAL FOUR EUROLEAGUE NE ZAMAN?

THY Euroleague'de Final Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak.

FINAL FOUR'A HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Maccabi Tel Aviv'i geçen Real Madrid'in ardından temsilcimiz Anadolu Efes de Final Four biletini aldı.

4'lü finale kalacak son iki takım; Bayern Münih-Barcelona ve Monaco-Olympiakos eşleşmesinin galipleri olacak.

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