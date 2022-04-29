THY Euroleague'de artık gözler Final Four'a çevrildi. Temsilcimiz Anadolu Efes'in 3. kez üst üste kalmayı başardığı Final Four ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

THY FINAL FOUR EUROLEAGUE NE ZAMAN?

THY Euroleague'de Final Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak.

FINAL FOUR'A HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Maccabi Tel Aviv'i geçen Real Madrid'in ardından temsilcimiz Anadolu Efes de Final Four biletini aldı.

4'lü finale kalacak son iki takım; Bayern Münih-Barcelona ve Monaco-Olympiakos eşleşmesinin galipleri olacak.