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THY Euroleague'de yılın savunma oyuncusu Walter Tavares seçildi

THY Euroleague'de yılın savunma oyuncusu ödülünün sahibi Real Madrid'in başarılı basketbolcusu Walter Tavares oldu. Tavares ayrıca kariyerinde bu ödüle 3. kez layık görüldü

Giriş: 13.05.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
THY Euroleague'de yılın savunma oyuncusu Walter Tavares seçildi
İHA

Euroleague'de normal sezon ve play-offların tamamlanmasının ardından yılın en iyileri de belli oluyor.

Euroleague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, başantrenörlerin oylarıyla İspanyol ekibi Real Madrid'in Yeşil Burun Adalı basketbolcusu Walter Tavares'in yılın savunmacısı ödülünü kazandığı ifade edildi.

31 yaşındaki basketbolcu Madrid ile bu sezon Euroleague'de 10.9 sayı, 6.6 ribaund, 2.2 blok ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynarken aynı zamanda ligin en çok blok yapan oyuncusu oldu.

Tavares, 2019 ve 2021 yılların ardından 3. kez bu ödüle layık görüldü.

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