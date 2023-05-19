İkinci yarıya agresif savunmayla başlayan Olympiakos, 14-0'lık seriyle 43-41 öne geçti. Rakibine bu çeyrekte sadece iki sayı şansı veren Yunan ekibi, son periyoda 56-43 üstün girdi. Son çeyrekte farkı yeniden tek haneye indiren rakibi karşısında oyunu domine eden Olympiakos, salondan 76-62 galip ayrılarak final biletini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 20-14 önde geçen Monaco, soyunma odasına da 41-29 üstünlükle gitti.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun lider tamamlayan ve Monaco'yu yenerek finale yükselen Olympiakos, pazar günü tarihinin 4. şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

Play-off aşamasında Fenerbahçe Beko'yu saf dışı bırakan Yunan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında 1997, 2012 ve 2013'te adını zirveye yazdırmıştı.