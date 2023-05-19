Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroLeague

THY EuroLeague'de ilk finalist Olympiakos!

Olympiakos, THY EuroLeague Final Four'da Monaco'yu 76-62 mağlup etti ve finale yükseldi

Giriş: 19.05.2023 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
THY EuroLeague'de ilk finalist Olympiakos!
AA / HABERTURK.COM

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu yarı final ilk maçında Monaco'yu 76-62 yenen Olympiakos finale yükseldi.

Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 20-14 önde geçen Monaco, soyunma odasına da 41-29 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya agresif savunmayla başlayan Olympiakos, 14-0'lık seriyle 43-41 öne geçti. Rakibine bu çeyrekte sadece iki sayı şansı veren Yunan ekibi, son periyoda 56-43 üstün girdi. Son çeyrekte farkı yeniden tek haneye indiren rakibi karşısında oyunu domine eden Olympiakos, salondan 76-62 galip ayrılarak final biletini aldı.

Olimpiakos, 21 Mayıs Pazar günü oynanacak final maçında Barcelona-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yunan temsilcisinde Sasha Vezenkov 19 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Kostas Papanikolaou 15 sayı, 8 ribauntla oynadı. Monaco'da ise Mike James 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Elie Okobo 17 sayı, 1 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

OLYMPİAKOS 4. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun lider tamamlayan ve Monaco'yu yenerek finale yükselen Olympiakos, pazar günü tarihinin 4. şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

Play-off aşamasında Fenerbahçe Beko'yu saf dışı bırakan Yunan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında 1997, 2012 ve 2013'te adını zirveye yazdırmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Merkez Bankası’ndan bankalara yeni talimat!
Merkez Bankası’ndan bankalara yeni talimat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Kuyumcu ile müşteriler kavga etti: 3 yaralı
Kuyumcu ile müşteriler kavga etti: 3 yaralı
Kamyon işçi servisine çarptı: 7 yaralı
Kamyon işçi servisine çarptı: 7 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.