THY EuroLeague'de heyecan başlıyor

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THY EuroLeague'de ilk hafta heyecanı 5 Ekim Perşembe (yarın) ve 6 Ekim Cuma günü yaşanacak.

Sezonun açılış mücadelesinde Kızılyıldız, ASVEL'i konuk edecek. Ligin ilk haftasında A.Efes, Barcelona'ya konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Real Madrid ise deplasmanda Baskonia'ya ile oynayacak.

EuroLeague'de ilk hafta programı şöyle:

5 Ekim Perşembe (Yarın):

20.00 Kızılyıldız - LDLC ASVEL

21.05 Maccabi Tel Aviv - Partizan

21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris

21.30 Bayern Münih - ALBA Berlin

21.30 Barcelona - A.Efes

6 Ekim Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano

21.15 Panathinaikos - Olympiakos

21.30 Valencia Basket - Monaco

21.30 Baskonia Vitoria Gasteiz - Real Madrid