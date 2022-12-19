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THY EuroLeague'de Final Four'un ev sahibi belli oldu

THY EuroLeague'de 2023 Final Four (Dörtlü Final) organizasyonuna Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Giriş: 19.12.2022 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL
THY EuroLeague'de Final Four'un ev sahibi belli oldu

Euroleague 2023 yılı Final Four etabı Litvanya'nın Kaunas kentinde Zalgirio Arena'da yapılacak.

Euroleague 2023 Final Four turu Litvanya'da Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecekken, 2024’te oynanacak olan Final Four ise Almanya'nın Berlin şehrinde Mercedes-Benz Arena'da yapılacak. Euroleague 2022-2023 Sezonu'nun şampiyonlarının belirleneceği müsabakalarda 19 Mayıs Cuma günü yarı final, 21 Mayıs Pazar günü ise üçüncülük ve şampiyonluk maçları gerçekleştirilecek.

Yapılacak olan Final Four, Litvanya’da oynanan ilk EuroLeague final aşamaları olacak.

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