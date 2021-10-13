THY Euroleague çift hafta heyecanının ikinci yarısı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin 4. haftasının açılış karşılaşmasında Zenit Saint Petersburg, Bayern Münih'i ağırlayacak. Ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe evinde Rus ekibi UNICS Kazan ile mücadele edecek. Bu sezon daha galibiyetle tanışmayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde de Real Madrid, Panathinaikos'u konuk edecek.

THY Euroleague'de 4. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih

20.45 Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan

21.00 ALBA Berlin - Saski Baskonia

21.00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv

15 Ekim Cuma

20.00 AS Monaco - Barcelona

20.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız

21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

21.30 Olimpia Milano - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid - Panathinaikos