THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı

İHA

Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Monaco evinde Partizan ile oynayacak.

Euroleague'de son iki haftaya girilirken, Olympiakos, Barcelona, Real Madrid ile Monaco play-offları garantiledi. Ligde Fenerbahçe 18 galibiyetle 6. sırada yer alırken, Anadolu Efes de 16 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında da 8 galibiyetli ASVEL var.

Euroleague'de 33. haftanın programı şöyle:

6 NİSAN PERŞEMBE

20.00 Kızılyıldız - Olympiakos

20.00 Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv

20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

21.30 Valencia Basket - Virtus Bologna

21.45 Real Madrid - Bayern Münih

22.00 Baskonia - ASVEL

7 NİSAN CUMA

21.00 Panathinaikos - ALBA Berlin

21.30 Olimpia Milano - Barcelona

22.00 AS Monaco - Partizan

ÖNERİLEN VİDEO