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THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 33. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak. THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak

Giriş: 05.04.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı
İHA

Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Monaco evinde Partizan ile oynayacak.

Euroleague'de son iki haftaya girilirken, Olympiakos, Barcelona, Real Madrid ile Monaco play-offları garantiledi. Ligde Fenerbahçe 18 galibiyetle 6. sırada yer alırken, Anadolu Efes de 16 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında da 8 galibiyetli ASVEL var.

Euroleague'de 33. haftanın programı şöyle:

6 NİSAN PERŞEMBE

20.00 Kızılyıldız - Olympiakos
20.00 Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv
20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
21.30 Valencia Basket - Virtus Bologna
21.45 Real Madrid - Bayern Münih
22.00 Baskonia - ASVEL

7 NİSAN CUMA

21.00 Panathinaikos - ALBA Berlin
21.30 Olimpia Milano - Barcelona
22.00 AS Monaco - Partizan

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