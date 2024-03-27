Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY Euroleague'de 32. hafta başlıyor - Basketbol Haberleri

        THY Euroleague'de 32. hafta başlıyor

        THY Euroleague'de 32. hafta bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Euroleague'de 32. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı bugün, yarın ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Haftanın açılış müsabakasında bugün Maccabi Tel Aviv ile Valencia Basket, Sırbistan'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu hafta A. Efes, İspanya deplasmanında Baskonia ile mücadele edecek.

        Fenerbahçe de evinde Alman temsilcisi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise İtalyan takımı Virtus Bologna'ya konuk olacak.

        Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:

        Bugün

        22.30 Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket

        Yarın

        21.00 Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano

        22.30 Partizan - Olympiakos

        22.30 Bayern Münih - Barcelona

        22.30 Baskonia - A. Efes

        23.00 ASVEL - AS Monaco

        29 Mart Cuma

        20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin

        22.30 Real Madrid - Kızılyıldız

        22.30 Virtus Bologna - Panathinaikos

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Potin 2024
        Potin 2024
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Avusturya basını coştu!
        Avusturya basını coştu!
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        Habertürk Anasayfa