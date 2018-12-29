THY Euroleague'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Maccabi FOX Tel Aviv'in evinde EA7 Olimpia Milano'yu 94-92 mağlup ettiği maçta İsrail ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren başarılı basketbolcu Johnny O'Bryant haftanın MVP'si oldu. O'Bryant 32 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile ile mücadeleyi tamamladı.



25 yaşındaki oyuncu bu performans ile 44 verimlilik puanı aldı.