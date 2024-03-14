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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY EuroLeague 29. haftasında Anadolu Efes, LDLC Asvel ile karşılaşacak - Basketbol Haberleri

        THY EuroLeague 29. haftasında Anadolu Efes, LDLC Asvel ile karşılaşacak

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 15 Mart (yarın) LDLC ASVEL deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:31
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        Anadolu Efes Asvel deplasmanında!
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        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta karşılaşmasında 15 Mart (yarın) Fransa'nın LDLC ASVEL ekibiyle mücadele edecek.

        LDLC Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, toplam 12 galibiyetle 13. sırada bulunuyor.

        Fransız ekibi ise bu sezon 28 maçta aldığı 6 galibiyetle 17. sırada yer alıyor.

        Taraflar arasında İstanbul'da oynanan maç Anadolu Efes'in 89-84 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

        Avrupa'da 830. randevu

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        Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarında 830. maçını oynayacak.

        Tarihinde Avrupa'da çıktığı 829 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 362 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 582. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 581 mücadelenin 310'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 271'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

        İki takım arasında bu ligde oynanan son 11 maçta lacivert-beyazlıların sadece bir mağlubiyeti bulunuyor.

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