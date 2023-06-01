Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI 2023 | Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve ödemeleri nasıl?

İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler dikkat: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları ve ödeme planı belli oldu!

Emlak Konut ve THY'nin başlattığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kapsamında başvurular 2 Haziran'a kadar sürüyor. https://kura.emlakkonut.com.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilen başvurunun ardından THY Emlak Konut kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. THY ve Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru ekranı, kura çekimi tarihleri, başvuru şartları ve ödeme planı İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 2023 THY Emlak Konut Projesi başvuru ekranı...

Giriş: 01.06.2023 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu şartları ve ödeme planı, İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. THY Emlak Konut sosyal konut başvuruları 2 Haziran'a kadar devam edecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kapsamındaki 324 adet 1+1, 7601 adet 2+1 ve 4512 adet 3+1 dairenin hak sahibi gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belirlenecek. Taksitli ve uzun ödeme kolaylığu bulunan projeye ilişkin olarak "THY Emlak Konut başvurusu nasıl yapılır, şartları ve ödemeleri nasıl ve kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları, ödeme takvimi ve kura çekimi tarihine ilişkin detaylar...

  • THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLER NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER VE ÖDEME PLANI NASIL?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

     

    Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi. Kurum, "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulundu.

  • YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

    Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.

    THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BAŞVURU İÇİN BİN TL ALINACAK

    Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1000 lira ücret alınacak.

  • THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVRUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran'a kadar yapılabilecek.

  • ÖDEME PLANI NASIL?

    Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

    Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

    İSTANBUL'DA İKAMET ETME ŞARTI ARANACAK

    Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

  • GENÇLERE YÜZDE 20 ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK

    "İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı.

    Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.

    Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

    Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.

    Sıfır atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip proje; ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan "Yeşil Proje" olma özelliği taşıyor, çevresel uygulamalarla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

    Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklar için de çocuk oyun parkı ile eğitim kurumları da yer alıyor.

    Ayrıntılı bilgiye "emlakkonut.com.tr" adresinden ve "444 36 55" telefon numarasından ulaşılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.