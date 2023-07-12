THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da ev sahibi olma hayaliyle başvurularını gerçekleştirenlerin gözü kulağı kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Emlak Konut THY kurası ne zaman çekilecek? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler haberimizin devamında...

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

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THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.