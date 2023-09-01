Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: 2023 Emlak Konut THY Arnavutköy Yenişehir projesi kura çekilişi ne zaman yapılacak?

        THY Emlak Konut projesi kura sonuçları bekleniyor: Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman?

        THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2 Haziran 2023 tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar THY Emlak Konut başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 1+1, 2+1, 3+1 evlerin hak sahipleri THY Emlak Konut kura çekilişi ile netlik kazanacak. İşte, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir projesi kura çekimi tarihi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          THY ve Emlak Kounut iş birliğindeki Arnavutköy Yenişehir Evleri projesinde başvuru süreci geride kaldı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacaklar için geçerli olan proje kapsamında sıra kura çekimine geldi. Peki, 2023 Emlak Konut THY Arnavutköy projesi kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, konuya dair güncel ayrıntılar...

        • 2

          THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Kura çekilişi tarihinin ilgili resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        • 3

          THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        • 4

          THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

          THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.

        • 5

          THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

          Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

          İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

          Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        • 6

          EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.

          Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

          İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

        • 7

          Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

          Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        2 tabancayla baskına gitti! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü!
        2 tabancayla baskına gitti! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Habertürk Anasayfa