Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı? 2023 Emlak Konut THY kurası ne zaman çekilecek?

        THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura sonuçları isim listesi bekleniyor. Başvuru sürecinin 2 Haziran itibarıyla tamamlanmasıyla gözler "THY Emlak Konut projesi kura çekimi ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 1+1, 2+1, 3+1 evlerin ödeme planı ile THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklanma tarihi hakkında detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 11:01
        • 1

          THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da ev sahibi olma hayaliyle başvurularını gerçekleştirenlerin gözü kulağı kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Emlak Konut THY kurası ne zaman çekilecek? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler haberimizin devamında...

        • 2

          THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. 

        • 3

          THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        • 4

          THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

          Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

          İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

          Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        • 5

          EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 

          Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.

          Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

          İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

        • 6

          Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

          Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Liderler Zirvesi başlıyor
        NATO Liderler Zirvesi başlıyor
        Kayalıktan düştü, sel sularına kapıldı!
        Kayalıktan düştü, sel sularına kapıldı!
        Cari açık yüzde 44 yükseldi
        Cari açık yüzde 44 yükseldi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'lanıyor
        Gözyaşlarıyla UĞUR'lanıyor
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
        Sel felaketinin ardından endişelendiren açıklama!
        Sel felaketinin ardından endişelendiren açıklama!
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        İşte Arda'nın ilk günü
        İşte Arda'nın ilk günü
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Bugün başlıyor! Hava sıcaklıkları artıyor, rekor kırılabilir
        Bugün başlıyor! Hava sıcaklıkları artıyor, rekor kırılabilir
        Tüm oklar Amartey'i gösteriyor!
        Tüm oklar Amartey'i gösteriyor!
        Cami hoparlöründen eleman anonsu
        Cami hoparlöründen eleman anonsu
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        İzlanda'nın başkenti yakınlarında volkanik patlama!
        İzlanda'nın başkenti yakınlarında volkanik patlama!
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        Fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında
        Fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında
        7'nci yıl kutlaması
        7'nci yıl kutlaması
        Ağrı'daki festivalde binlerce kişi DJ performansıyla eğlendi
        Ağrı'daki festivalde binlerce kişi DJ performansıyla eğlendi
        Gordion Antik Kenti UNESCO'ya girmeye hazırlanıyor
        Gordion Antik Kenti UNESCO'ya girmeye hazırlanıyor